Посол ЛНР Мирошник: украинские военные в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Федеральное агентство новостей Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что есть сообщения о том, что украинские войска в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен, там находится до 2 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.