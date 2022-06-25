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Посол ЛНР Мирошник: украинские военные в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Посол ЛНР Мирошник: украинские военные в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Федеральное агентство новостей Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что есть сообщения о том, что украинские войска в Горском и Золотом подают сигналы о готовности к сдаче в плен, там находится до 2 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости.

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