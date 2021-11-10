Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу

Две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, Польское радио в городе Белосток со ссылкой на пресс-секретаря отделения пограничной охраны Польши Катажину Зданович.