Вечерняя Москва

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Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу

Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу

Две большие группы нелегальных мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщает в среду, 10 ноября, Польское радио в городе Белосток со ссылкой на пресс-секретаря отделения пограничной охраны Польши Катажину Зданович.

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