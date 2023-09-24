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Американский миллиардер Майкл Блумберг, бывший одно время мэром Нью-Йорка, намерен выделить 500 млн долларов на закрытие электростанций, работающих на угле в США, и сокращение числа электростанций, использующих газ

Американский миллиардер Майкл Блумберг, бывший одно время мэром Нью-Йорка, намерен выделить 500 млн долларов на закрытие электростанций, работающих на угле в США, и сокращение числа электростанций, использующих газ

﻿﻿Майкл Блумберг борется с углем Американский миллиардер Майкл Блумберг, который когда-то был мэром Нью-Йорка, намерен выделить 500 миллионов долларов на закрытие угольных электростанций в США и сокращение количества электростанций, использующих газ.

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