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Царьград

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Запас продуктов, чтобы пережить любые кризисы: Врач перечислила и консервы, и заморозку

Запас продуктов, чтобы пережить любые кризисы: Врач перечислила и консервы, и заморозку

Запас продуктов, чтобы пережить любые кризисы: Врач перечислила и консервы, и заморозку. Как говорит Анна Белоусова, на зиму хорошо заморозить грибы и овощи, чтобы потом использовать их для приготовления супов и гарниров.

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