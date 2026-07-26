Запас продуктов, чтобы пережить любые кризисы: Врач перечислила и консервы, и заморозку. Как говорит Анна Белоусова, на зиму хорошо заморозить грибы и овощи, чтобы потом использовать их для приготовления супов и гарниров.
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