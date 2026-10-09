Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ, которое проходит в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря в Туркмении .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц готов лично ...
- Мерц готов лично ...
- Мерц готов лично ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым