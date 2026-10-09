Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ

Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав СНГ, которое проходит в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря в Туркмении .

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