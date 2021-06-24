Только сейчас узнала, что наш АВТОВАЗ больше не принадлежит России. А что же тогда у нас осталось?

ЮлияПолитикаТолько сейчас узнала, что наш АВТОВАЗ больше не принадлежит России. А что же тогда у нас осталось?На днях я слушала разговор двух своих знакомых о том, что в России будут повышать пошлины на иностранные автомобили.Вернуться к статье1310НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТАТамара АристарховаВСЁ ЭТО УЖАСНО, что Россию потихоньку распродают, делайте выводы!!!!! Зачем нам Правительство, Дума и пр. Власть????????????DDushkaЕстественный процесс. Отсталость экономики ставит страну в подчиненное положение. Но это не значит, что мы будем жить плохо. Если правильно вести дела и победить коррупцию, то все будет хорошо. Посмотрите на тот же Китай. Был отсталый, а теперь он уже поднялся до второй экономики мира.ЮГЮрий ГавриловУдивляться нечему. Злые языки говорят,что более 75 % экономики России принадлежать иностранным акционерам. Про большому счёту дело идёт к развалу России. Титульная нация сокращается астрономическими темпами.Идёт замена населения России на мигрантов со средней Азии и Азербайджана.ИБИрина БайковаХотела написать, ноИБИрина БайковаЮрий Гаврилов все уже написал за меняfeniks1903 НеплохаяМы ненужный уже балласт, поэтому нас и хотят уничтожть разными способами..АААлекс АрхиповВсё продать и в Лондон...ОбозревательУроды, так и земли вместе с нами продадут!Александр КувшиновА когдаАлександр КувшиновА когдаАлександр КувшиновА когда АвтоВаз был российским? Он возник как сборочный завод Фиата. Все оборудование завезли из Италии. Большинство моделей делалось на их основе. И начинались проблемы у Фиата, а затем и у у АвтоВаза.Так что не удивительно, что АвтоВаз стал частью мировых концертов автомобилестроения.Александр КувшиновконцерновВалерий ВорожищевА не мы ли сами толпами скандировали в "святых" и получили то, что имеем!?Комментировать
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