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Только сейчас узнала, что наш АВТОВАЗ больше не принадлежит России. А что же тогда у нас осталось?

Только сейчас узнала, что наш АВТОВАЗ больше не принадлежит России. А что же тогда у нас осталось?

На днях я слушала разговор двух своих знакомых о том, что в России будут повышать пошлины на иностранные автомобили.

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Тамара Аристархова
ВСЁ ЭТО УЖАСНО, что Россию потихоньку распродают, делайте выводы!!!!! Зачем нам Правительство, Дума и пр. Власть????????????
Dushka
Естественный процесс. Отсталость экономики ставит страну в подчиненное положение. Но это не значит, что мы будем жить плохо. Если правильно вести дела и победить коррупцию, то все будет хорошо. Посмотрите на тот же Китай. Был отсталый, а теперь он уже поднялся до второй экономики мира.
Юрий Гаврилов
Удивляться нечему. Злые языки говорят,что более 75 % экономики России принадлежать иностранным акционерам. Про большому счёту дело идёт к развалу России. Титульная нация сокращается астрономическими темпами.Идёт замена населения России на мигрантов со средней Азии и Азербайджана.
Ирина Байкова
Хотела написать, но
Ирина Байкова
Юрий Гаврилов все уже написал за меня
feniks1903 Неплохая
Мы ненужный уже балласт, поэтому нас и хотят уничтожть разными способами..
Алекс Архипов
Всё продать и в Лондон...
Обозреватель
Уроды, так и земли вместе с нами продадут!
Александр Кувшинов
А когда
Александр Кувшинов
А когда
Александр Кувшинов
А когда АвтоВаз был российским? Он возник как сборочный завод Фиата. Все оборудование завезли из Италии. Большинство моделей делалось на их основе. И начинались проблемы у Фиата, а затем и у у АвтоВаза.Так что не удивительно, что АвтоВаз стал частью мировых концертов автомобилестроения.
Александр Кувшинов
концернов
Валерий Ворожищев
А не мы ли сами толпами скандировали в "святых" и получили то, что имеем!?

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