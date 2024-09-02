Рози Хантингтон-Уайтли показала фотографии с отдыха на Ибице с Джейсоном Стэтхемом и детьми

Модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала несколько фотографий с отдыха на Ибице, где они находятся с актёром Джейсоном Стэтхемом и детьми: семилетним сыном Джеком и двухлетней дочерью Изабеллой.