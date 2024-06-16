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Минфин утвердил новые цены на крепкий алкоголь

Минфин утвердил новые цены на крепкий алкоголь

Минфин утвердил новые цены на крепкий алкоголь Ирэн ОрлонскаяПосле долгого ожидания Министерство финансов РФ наконец приняло приказ о повышении с 1 июля минимальных розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия.

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