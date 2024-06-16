Минфин утвердил новые цены на крепкий алкоголь Ирэн ОрлонскаяПосле долгого ожидания Министерство финансов РФ наконец приняло приказ о повышении с 1 июля минимальных розничных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия.