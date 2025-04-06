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Царьград

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Взрывы в Киеве: системы ПВО Украины активны всю ночь

Взрывы в Киеве: системы ПВО Украины активны всю ночь

В ночь на 6 апреля в Киеве зафиксированы несколько взрывов. Киевская городская военная администрация уведомила о работе средств противовоздушной обороны.

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