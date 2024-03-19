В Горном Балыклее появилась оленья ферма 🔥🔥🔥 Создал ее волгоградский миллиардер, сооснователь компании Grass Михаил Грачев.
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В Горном Балыклее появилась оленья ферма 🔥🔥🔥 Создал ее волгоградский миллиардер, сооснователь компании Grass Михаил Грачев.