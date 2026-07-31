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285 рублей за два аккумулятора ААА с емкостью 13 800 мАч и зарядкой по USB-C — что могло пойти не так? Энтузиаст протестировал фантастические элементы LIKEKALA

285 рублей за два аккумулятора ААА с емкостью 13 800 мАч и зарядкой по USB-C — что могло пойти не так? Энтузиаст протестировал фантастические элементы LIKEKALA

Эти элементы питания продаются на OzonПользователь форума MySKU под ником INN36 протестировал комплект перезаряжаемых AAA-аккумуляторов LIKEKALA с разъемом USB Type-C, продавец которых заявлял емкость 13 800 мА·ч на каждый элемент.

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