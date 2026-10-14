Дмитриев: соглашения по дизелю с США будут подписаны в ближайшее время

Россия находится в ежечасных коммуникациях с США по вопросу подписания контрактов по дизельному топливу, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
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