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Газета.ру

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Капитан "Спартака" Зобнин заявил, что все видят работу арбитров в матчах клуба

Капитан "Спартака" Зобнин заявил, что все видят работу арбитров в матчах клуба

Капитан московского "Спартака" Роман Зобнин после победы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над грозненским "Ахматом" заявил, что все видят качество работы судей в матчах с участием его команды.

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