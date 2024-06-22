Володин назвал священным подвиг предков в годы Великой Отечественной войны

Подвиг наших отцов, дедов и прадедов, совершенный ими в годы Великой Отечественной войны, является священным, нужно сделать все, чтобы сохранить память об этом и передать следующим поколениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 июня по случаю Дня памяти и скорби.