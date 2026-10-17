Блогера и певца Ивана Золо задержали во время концерта в Донецке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Выступление прошло в Донецке по адресу Ленинский проспект, 11Б.
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