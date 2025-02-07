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Царьград

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Доходность выше инфляции: Золото потеснило вклады и акции в топе вложений

Доходность выше инфляции: Золото потеснило вклады и акции в топе вложений

Доходность золота в январе 2025 года оказалась выше инфляции. Этот металл потеснил рублёвые вклады и акции русских компаний в топе инвестиций.

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