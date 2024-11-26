Министерство иностранных дел России планирует обработать и систематизировать все данные о расстрелах украинскими боевиками мирных жителей Селидова Донецкой Народной Республики, после чего предоставит «шоковый контент» на суд международных организаций.
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