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РЖД признало невозможность выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке

РЖД признало невозможность выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке

В текущем году РЖД не сможет выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замгендиректора ОАО РЖД, начальника центральной дирекции по управлению движением Михаила Глазкова.

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