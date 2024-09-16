РЖД признало невозможность выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке

В текущем году РЖД не сможет выполнить план по перевозкам на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замгендиректора ОАО РЖД, начальника центральной дирекции по управлению движением Михаила Глазкова.