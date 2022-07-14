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Директор «Сассуоло» о Скамакке: «ПСЖ» дает 35 млн евро, «Вест Хэм» – 40. Соглашения ни с кем нет»

Управляющий директор «Сассуоло» Джованни Карневали высказался о будущем Джанлуки Скамакки. «Вест Хэм» предлагает 40 млн евро, «ПСЖ» – 35 млн.

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