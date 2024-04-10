⚡️В районе западного побережья Крыма вертолет Ми-24 потерпел крушение Предварительная причина - отказ техники, сообщили в Минобороны России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️В районе западного побережья Крыма вертолет Ми-24 потерпел крушение Предварительная причина - отказ техники, сообщили в Минобороны России.