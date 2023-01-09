Аргументы недели

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Спикер НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве украинских военных из городской застройки в Соледаре

Спикер НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве украинских военных из городской застройки в Соледаре

Спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом бегстве военных Вооруженных сил Украины из городской застройки в Соледаре, который расположен на территории Донбасса.

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