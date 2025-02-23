В понедельник начнется Масленичная неделя

Масленица — многодневный народный праздник, начало которого зависит от даты празднования Пасхи. Празднование Масленицы в 2025 году начнется в понедельник 24 февраля, а закончится в воскресенье 2 марта Прощеным воскресеньем.
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