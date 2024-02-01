Украина – отвлекающий манёвр, силы Запада подсчитаны: К решающей схватке готовится Китай

То, что США выгодна война на Украине, – вещь очевидная и систематически проговариваемая в СМИ. Но вот насколько именно выгодна, если смотреть на цифры? Китайское англоязычное издание Global Times (подразделение "Жэньминь жибао") обратила внимание на отчёт Госдепартамента США, в котором сообщается … .