Спикер ЗС Иркутской области работает в Черемховском районе

Председатель Законодательного собрания Иркутской области в эти дни работает в Черемховском районе. Он побывал на открытии модельной библиотеки в селе Бельск и потом обсудил с местными властями подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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