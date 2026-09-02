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Владимирские новости

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Юрьев-Польский суд приговорил ранее судимого за ножевое ранение к 8,5 годам

Нападающий ранее был судим за убийство и на момент преступления находился на условно-досрочном освобождении.

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