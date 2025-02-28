20% снижение младенческой смертности в России за 6 лет: успешный проект

Заместитель министра здравоохранения Евгения Котова отметила, что за 6 лет реализации проекта "Здравоохранение" в России младенческая смертность снизилась почти на 20%, а разница между городскими и сельскими регионами уменьшилась в 4 раза.
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