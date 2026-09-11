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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» и Стив Балмер оценивают вариант с обращением в суд с иском к НБА

Строгое наказание от НБА стало неожиданностью для Стива Балмера и «Клипперс». Сразу после объявления результатов расследования обхода потолка и наказания адвокат Балмера Дэвид Келли выложил открытое обращение к лиге, а также намекнул на серию судебных процессов, которые будут связаны с этой ситуацией и защитой репутации бизнесмена.

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