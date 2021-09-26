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Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Трамп вновь заявил о победе на президентских выборах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь сказал, что одержал победу на президентских выборах в 2020 году.

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Алла Дубинина
На счет миграции все правильно- когда она в Европе случилась с благословления США, что б притормозить или вообще сделать социальные достижения ЕС дорогими- Сорос и К все это приветствовали. Когда бумеранг вернулся отчего истерика???

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