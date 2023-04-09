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Пушков: визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай не был успешным, им не удалось убедить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому

Пушков: визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай не был успешным, им не удалось убедить Си Цзиньпина позвонить Зеленскому

Состоявшееся некоторое время назад посещение Пекина французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не было успешным, политикам не удалось убедить председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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