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ТАСС: в Ростех считают, что ВСУ для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 потребуется значительное время

ТАСС: в Ростех считают, что ВСУ для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 потребуется значительное время

В государственной корпорации «Ростех» считают, что ВСУ потребуется много времени для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2, если только этим не займутся западные специалисты, сообщает ТАСС.

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