В Минпросвещения РФ назвали минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

Проект был опубликован на портале нормативных правовых актов Министерство просвещения России разработало проект приказа, который определяет минимальное количество баллов для успешной сдачи ЕГЭ в учебном году 2025/2026.
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