«Класс 2025». Совместное фото пилотов Формулы 1 перед первой гонкой сезона

«Класс 2025». Совместное фото пилотов Формулы 1 перед первой гонкой сезонаF1Перед началом первой гонки сезона-2025 в Мельбурне все пилоты собрались вместе на стартовой решетке для традиционного совместного фото.
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