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Татар-информ

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Дефляция в августе: подешевело топливо, подорожал сахар и электроника

Дефляция в августе: подешевело топливо, подорожал сахар и электроника

Годовая инфляция в Татарстане в августе выросла до 7,68% с июльских 7,3%. Это снова выше, чем и по РФ (6,33%), и по ПФО (6,74%).

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