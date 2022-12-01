если человек потерялся и надо его найти

Да действительно! Почему спасатели «Экстремума» бегают по лесу за потерявшимися? Ведь наверняка можно узнать через ОпСоСа, откуда был сделан последний звонок.
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