Доходы подростков не будут учитывать при назначении единого пособия для малообеспеченных семей

Доходы подростков не будут учитывать при назначении единого пособия для малообеспеченных семейПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, корректирующее правила назначения единого пособия.
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