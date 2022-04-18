В Иркутской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов

В производстве следователей Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте находится уголовное дело в отношении членов преступной группы, состоящей из двоих иркутян и двух иностранцев, которые с ноября 2016 года по июнь 2021 года занимались контрабандой древесины за рубеж в рамках ряда заключенных международных контрактов с иностранными партнерами.