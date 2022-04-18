Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Сколько кормушек для руководителей!!! В пенсионном льготы для разных категорий граждан, для детей, инвалидов,пенсионе...Все суммы подсчит...
  • Владимир
    Хорошая новость!Экипажи вертолето...
  • Александр Чаев
    В данное время не книги нужны Донбассу, а продукты, медикаменты, стройматериалы. Когда говорят пушки, музы молчат.Тысячи книг для ж...

В Иркутской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов

В Иркутской области в отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов

В производстве следователей Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте находится уголовное дело в отношении членов преступной группы, состоящей из двоих иркутян и двух иностранцев, которые с ноября 2016 года по июнь 2021 года занимались контрабандой древесины за рубеж в рамках ряда заключенных международных контрактов с иностранными партнерами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх