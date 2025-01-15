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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья

Сегодня «канониры» обыграли «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.  Последняя победа «Тоттенхэма» в этом дерби была зафиксирована 12 мая 2022 года – тот матч завершился со счетом 3:0.

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