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Царьград

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В Госдуме негативно оценили предложение Турции по решению конфликта на Украине

В Госдуме негативно оценили предложение Турции по решению конфликта на Украине

Белик объяснил, почему России не стоит ожидать от Турции полного союзничестваДепутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT высказывание главы МИД Турции о том, что украинский конфликт должен завершиться восстановлением территориальной целостности "Незалежной".

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