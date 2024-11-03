В Госдуме негативно оценили предложение Турции по решению конфликта на Украине

Белик объяснил, почему России не стоит ожидать от Турции полного союзничестваДепутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT высказывание главы МИД Турции о том, что украинский конфликт должен завершиться восстановлением территориальной целостности "Незалежной".