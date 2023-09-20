Гол вратаря «Лацио» на 95-й, победы «Барсы», «Сити» и «ПСЖ», 3:0 от «Спартака» и промах Смолова с пенальти, Юран в шоке от судейства, Бакаев уехал в ОАЭ, мерч Загитовой и другие новости

1. Стартовала Лига чемпионов! «Барселона» разнесла «Антверпен» (5:0) с дублем Феликса, «Манчестер Сити» сделал камбэк в игре с «Црвеной Звездой» (3:1), пропустив первым и нанеся 37 ударов, «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) благодаря голам Мбаппе и Хакими, а «Милан» не забил «Ньюкаслу» дома (0:0), да еще и потерял вратаря Майка Меньяна из-за травмы, возможно.