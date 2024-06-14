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Глава Крыма решил «дать по рукам» наглецам

Глава Крыма решил «дать по рукам» наглецам

Велено повесить замки на трансформаторные подстанции для предотвращения ручного вмешательства. «Крымэнерго» проведет опломбировку трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии», говорится в официально распространенном сообщении.

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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
выгони с Крыма всех чурок и айзеров с Армянами не забудь
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