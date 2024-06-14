Глава Крыма решил «дать по рукам» наглецам

Велено повесить замки на трансформаторные подстанции для предотвращения ручного вмешательства. «Крымэнерго» проведет опломбировку трансформаторных подстанций для предотвращения различных манипуляций и ручного вмешательства в работу приборов учета электроэнергии», говорится в официально распространенном сообщении.
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