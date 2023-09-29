В Дрибине председателем районного исполкома назначен Дмитрий Чигирь.

Сегодня в большом зале Дрибинского райисполкома состоялось заседание внеочередной сессии Дрибинского районного Совета депутатов под председательством главы депутатского корпуса Светланы Завидовской, во время которого губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко представил нового председателя Дрибинского районного исполнительного комитета Дмитри .