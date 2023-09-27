Школьников Лобни научили красить автомобили, пеленать детей и вырезать цветы из овощей

На фестивале профессий «Путь навыков», организованном колледжем «Подмосковье» совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Московской области, Дмитровским техникумом, Физико-техническим колледжем и Мытищинским колледжем, школьники попробовали себя в разных профессиях.
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