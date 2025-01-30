Русский компас Фото: ИИ. Педагог заявила в полицию и хотела подать в суд. Но неожиданно передумала.
Мадины* снова макнули учителя лицом в торт. И сломали ей нос
Комментарии
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Ника
Пока этих тварей не начнут отчислять и ставить на учет в полицию, а не на внутришкольный, ничего не изменится.
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23 час.
ВА
Владимир Акулов
Учить надо только тех , кто может , хочет учиться и соблюдает правила поведения учащегося...Остальных выродков - гнать из школ ! Как бы относились в любой организации к своему члену , если бы он НЕ СОБЛЮДАЛ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в этой организации ? Гнали бы в шею !
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14 час.
k
kraft54
онижедети! Достукались?может хватит уже потакать маленьких тварей,кторые скоро уже будут большими беспринципными тварями?Так мы страну не удержим,кто придёт нам на смену?эти выросшие онижедети?
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7 час.
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