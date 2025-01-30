Мадины* снова макнули учителя лицом в торт. И сломали ей нос

Пока этих тварей не начнут отчислять и ставить на учет в полицию, а не на внутришкольный, ничего не изменится.

ВА

Владимир Акулов

Учить надо только тех , кто может , хочет учиться и соблюдает правила поведения учащегося...Остальных выродков - гнать из школ ! Как бы относились в любой организации к своему члену , если бы он НЕ СОБЛЮДАЛ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в этой организации ? Гнали бы в шею !