Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 907 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    А почему точное время не указано!? Ну, чтобы народ завыл, забился в истерике и кинулся в разнос!((😡Осталось ждать се...
  • Варлам Устрялов
    бараны ищут стойло.Астана, Ереван и ...
  • Чак
    при попытке бегстваСтыдно стало: Ино...

Мадины* снова макнули учителя лицом в торт. И сломали ей нос

Мадины* снова макнули учителя лицом в торт. И сломали ей нос

Русский компас Фото: ИИ. Педагог заявила в полицию и хотела подать в суд. Но неожиданно передумала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ника
Пока этих тварей не начнут отчислять и ставить на учет в полицию, а не на внутришкольный, ничего не изменится.
Ответить
23 час.
ВА
Владимир Акулов
Учить  надо  только  тех  ,  кто  может  ,  хочет  учиться и  соблюдает  правила  поведения  учащегося...Остальных  выродков  -  гнать  из  школ  ! Как  бы  относились  в  любой  организации  к  своему  члену ,  если  бы  он    НЕ  СОБЛЮДАЛ  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ    в  этой  организации  ?   Гнали  бы  в  шею  !
Ответить
14 час.
k
kraft54
онижедети! Достукались?может хватит уже потакать маленьких тварей,кторые скоро уже будут большими беспринципными тварями?Так мы страну не удержим,кто придёт нам на смену?эти выросшие онижедети?
Ответить
7 час.
наверх