CNN: авиакатастрофа в США может стать крупнейшей по числу жертв за десятилетия

Американские власти готовятся к тому, что авиакатастрофа в Вашингтоне с военным вертолетом Sikorsky H-60 и пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 может стать самой масштабной в Соединенных Штатах по числу жертв за последние десятилетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии