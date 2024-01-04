Разработаны пожаробезопасные литий-ионные батареи. Они не горят даже при повреждении

Американская компания Nanotech Energy начала производство невоспламеняемых литий-ионных аккумуляторных батарей форм-фактора 18650Литий-ионные аккумуляторные батареи подвержены возгоранию в случае механического повреждения или перегрева — это приводит к короткому замыканию с воспламенением электролита.
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