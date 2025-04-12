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Трагедия в Савинском районе: трое погибших и двое пострадавших детей

Трагедия в Савинском районе: трое погибших и двое пострадавших детей

В Савинском районе Ивановской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, включая обоих водителей и пассажира.

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