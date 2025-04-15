«Гигантский» сын Никаса Сафронова резко похудел – свежее фото

Сын Никаса Сафронова стремительно похудел – свежее фото! Пианист снова стал похож на именитого отца.Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин долгое время удивлял народ необъятными габаритами – он был настолько полным человеком, что однажды даже застрял в туалете самолета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии