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В Зауралье запретили продажу алкоголя и организовали горячую линию МЧС

В Зауралье запретили продажу алкоголя и организовали горячую линию МЧС

В связи с паводковой ситуацией в Курганской области вводится запрет на продажу алкогольной продукции в Кургане и муниципальных округах: Белозерский, Звериноголовский, Кетовский, Куртамышский, Притобольный и Целинный.

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