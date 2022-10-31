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Путин призвал к гарантиям безопасности со стороны Украины в рамках зерновой сделки

Путин призвал к гарантиям безопасности со стороны Украины в рамках зерновой сделки

Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу, заявил президент РФ Владимир Путин 31 октября после трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в Сочи.

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