Путин призвал к гарантиям безопасности со стороны Украины в рамках зерновой сделки

Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу, заявил президент РФ Владимир Путин 31 октября после трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в Сочи.