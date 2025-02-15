Жена получила условный срок за то, что ударила ножом мужа

Ссора супругов произошла во время алкогольного застолья. Жена навещала в больнице пострадавшего. Кировский районный суд Новосибирска признал 29-летнюю местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга (п.
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